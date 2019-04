Marek Jurek jednak z Kukizem? "W Prawicy RP tego by chcieli"

Kilka tygodni temu były marszałek Sejmu Marek Jurek podjął decyzję, że nie będzie startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego pomimo propozycji ze strony Kukiz’15 i ruchu Prawdziwa Europa prof. Mirosława Piotrowskiego. Z list tego ostatniego ugrupowania miała startować za to Prawica RP.

Jednak jak wynika z naszych informacji, do porozumienia z Kukiz’15 nakłaniają Marka Jurka działacze jego partii. – Bez wątpienia to, co się dzieje dowodzi, że trzeba zakończyć duopol PO-PiS. Sytuacja przedwyborcza pokazuje, że po prawej stronie sceny politycznej mamy kompletne rozproszenie – mówi nam jeden z działaczy Prawicy RP.

Działacze Prawicy RP są także zawiedzeni całkowicie bierną kampanią prof. Mirosława Piotrowskiego. – W Prawicy Rzeczypospolitej panuje silne poczucie, że kampania prowadzona przez Mirosława Piotrowskiego ma charakter pozorny. Od początku kampanii udzielił raptem jednego wywiadu. Nie prowadzi żadnej kampanii, nic nie słychać w mediach i to nawet we wcześniej sprzyjających mu mediach toruńskich – mówi nasz informator. Jak dodaje, krążą pogłoski, że prof. Piotrowski prowadzi jeszcze potajemne rozmowy z Konfederacją i PiS-em.

– W Prawicy RP jest poczucie, że należy się zjednoczyć, aby niezależna prawica uzyskała realną siłę. Naturalnym ośrodkiem koncentracji powinien być ruch Kukiz’15 jako trzecia siła w Polsce, a jednocześnie zagrożona z uwagi na niektóre sondaże na granicy progu wyborczego – mówi zastrzegający anonimowość działacz Prawicy RP. Jak dodaje, Marek Jurek mimo podjęcia decyzji, że nie będzie startować w wyborach do PE, jest jednak usilnie namawiany do startu. – Wszyscy nalegają, aby europoseł ubiegał się o kolejny mandat, by odpowiedzialnie kontynuować swoje działania – mówi nasz informator.

Na razie nie wiadomo, jaki będzie odzew samego Marka Jurka i Kukiz’15. Jedno jest pewne – wszelkie decyzje muszą zapaść w tym tygodniu, bo muszą zostać ogłoszone listy wyborcze do Parlamentu Europejskiego.

hp