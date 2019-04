Zalewska: Porozumienie jest na stole. Zapraszam związkowców do podpisania

Zalewska stwierdziła, że w obecnym systemie edukacji "możliwości i potencjał zostały wykorzystane". – Nikt już nie rozumie struktury tego wynagrodzenia. Wielokrotnie próbowałam podejmować próby dyskusji, które dodatki powinny zostać, które powinny być w zasadniczym wynagrodzeniu – zaznaczyła. – Stąd bierze się irytacja nauczycieli, że te dodatki kształtowane przez samorząd, bo samorząd ustala pensje nauczyciela, są tak dalece zróżnicowane, że czasami rozdźwięk między zarobkami wynosi tysiąc, dwa tysiące złotych – dodała.

Szefowa MEN została także zapytana o swoją nieobecność podczas negocjacji oraz w mediach. Anna Zalewska stwierdziła jednak, że wydawało się jej, iż w ostatnim tygodniu było jej wręcz za dużo. – Dzielimy pracę z ministrem Kopciem. On bezpośrednio odpowiada za Centralną Komisję Egzaminacyjną, za przeprowadzenie egzaminów i za nadzór nad kuratoriami. Tam w tej chwili koncentruje się największa praca. Podpisaliśmy porozumienie i od rana do wieczora z ekspertami, z pracownikami po prostu piszemy przepisy. Trzeba się spieszyć. Do końca czerwca powinny być podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę – tłumaczyła.

Czytaj także:

Szkoła podległa ZNP nie strajkuje. Powód jest banalnie prostyCzytaj także:

Andrzej Duda zabrał głos ws. strajku nauczycieli