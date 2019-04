Będą kolejne rozmowy ze związkowcami? Szydło: Czekamy o godz. 15

Wicepremier przypomniała na konferencji, że jutro "jest dla wielu młodych ludzi jeden z najważniejszych dni w życiu". – Przystąpią do egzaminów, które dadzą im możliwość kontynuowania nauki w wymarzonych szkołach. Obowiązkiem dorosłych jest doprowadzić do sytuacji, by mogli w spokoju i komforcie te egzaminy napisać. Chcę podziękować tym nauczycielom, którzy prowadzą cały czas lekcje, zajęcia i podjęli decyzję, że staną obok swoich uczniów jutro, gdy będą oni pisali egzaminy. Chce tez poprosić tych nauczycieli, którzy protestują, by jutro byli z uczniami podczas egzaminów, a my dorośli będziemy cały czas rozmawiać. To nasza wspólna odpowiedzialność. Jeżeli będziemy potrafili ponieść razem odpowiedzialność, to zwycięży młodzież i jej przyszłość – powiedziała.

Szydło podkreśliła, że obowiązkiem rządu jest sprawić, aby egzaminy przebiegły spokojnie. – Niech każdy wykaże się pełną odpowiedzialnością, zrozumieniem. Jesteśmy otwarci na rozmowy, mówimy to od niedzieli, gdy podpisano porozumienie z "S". Zachęcamy pozostałe centrale związkowe, by prowadzić rozmowy i podpisać porozumienie. To dobre porozumienie, bo ono gwarantuje to, o co się teraz dopominacie – apelowała.

Kolejne rozmowy ze związkowcami?

Jednocześnie wicepremier stwierdziła, że przedstawione propozycje "to wariant wyjściowy". – Trzeba rozmawiać, wykazać się odpowiedzialnością. Nie naprawimy systemu wynagrodzeń nauczycieli, jeśli nie będzie woli rozmowy i zrozumienia sytuacji. Dla rządu priorytetem są egzaminy, które mają się odbyć. Będziemy chcieli przekonać dwie centrale związkowe, żeby przystąpiły do porozumienia, które podpisano. Będziemy czekać o godz. 15 na przedstawicieli związków zawodowych w centrum "Dialog", aby porozmawiać, jak powinny wyglądać dalej te nasze rozmowy – powiedziała.