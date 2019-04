UE wymusiła zmiany na Facebooku. Serwis ma czas do czerwca

Zmiany na Facebooku wymusiły Komisja Europejska i państwa członkowskie UE. W negocjacjach z FB brał udział Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który przekazywał swoje uwagi.

UOKiK podkreśla, że wątpliwości budził m.in. brak czytelnych informacji o tym, w jaki sposób FB wykorzystuje dane osobowe użytkowników serwisu, a także zasady ponoszenia odpowiedzialności przez spółkę.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów aktywnie brał udział w negocjacjach. Nie były one łatwe. Zgłosiliśmy uwagi. W efekcie warunki świadczenia usług będą bardziej przejrzyste i zrozumiałe. To naszym zdaniem dobry krok, ponieważ Facebook zadeklarował, że zmieni większość analizowanych przez UOKiK klauzul. Będziemy monitorować, czy rzeczywiście tak się stanie, ale to nie rozwiewa wszystkich wątpliwości – tłumaczy Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Co się zmieni? FB w warunkach świadczenia usług wytłumaczy m.in., że portal jest darmowy, ale ceną za tę usługę są dane osobowe i wyświetlane reklamy, których tematyka bazuje na informacjach zgromadzonych na temat użytkowników.

"Użytkownik będzie też mógł m.in. zgłosić portalowi swój sprzeciw, gdy treść, którą zamieścił, zostanie przez Facebook usunięta i zażądać jej ponownej oceny przez przedsiębiorcę" – czytamy w komunikacie UOKiK.

Czas na wprowadzenie zmian FB ma do końca czerwca 2019 r.