Wassermann: Zachowania Rosjan pokazały, że należy mieć bardzo ograniczone zaufanie

– Jako obywatel polski, jako córka ministra państwa polskiego, największe oczekiwania miałam w stosunku do własnego kraju. Jest naturalne, że jeśli do katastrofy doszło na terenie innego kraju, to Polska powinna podjąć wszelkie działania, aby włączyć się do tego śledztwa i próbować je przejąć. Jeżeli byłby związany z tym opór, powinna wtedy zaprosić badaczy międzynarodowych. Zachowania Rosjan w pierwszych minutach po katastrofie pokazały, że należy mieć bardzo ograniczone zaufanie – powiedziała w poranku „Siódma 9” Małgorzata Wassermann.

Posłanka PiS, córka śp. Zbigniewa Wassermanna powiedziała, że cały czas jesteśmy "co najmniej w połowie drogi do wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej". – Pierwsze momenty po zdarzeniu są najistotniejsze. W przypadku katastrofy smoleńskiej połamano wszystkie możliwe procedury, stąd cierpimy na brak materiału dowodowego. Tak naprawdę rzeczywiste badania i analizy rozpoczęły się dopiero w roku 2015 – powiedziała. Wassermann przyznała też, że ma dużo żalu do samej siebie związanego z pobytem w Moskwie po katastrofie smoleńskiej. – Nie wykonałam pewnych rzeczy, które mogłam wykonać. Dlaczego? Bo wierzyłam państwu polskiemu. W momencie, gdy Donald Tusk zapewniał, że wszystko będzie zrobione i zabezpieczone, wierzyłam mu. (...) Zakładałam dobrą wolę po stronie rządu Donalda Tuska i prokuratury wojskowej. Gdybym myślała inaczej i gdyby starczyło mi wtedy sił, to jednak należało doprowadzić do tego, że doszłoby do sekcji zwłok w Polsce, zanim te ciała zostałyby pochowane – stwierdziła.

