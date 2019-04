Jerozolima w Warszawie. Znana historia opowiedziana na nowo

Zwiedzający odbywają w fizycznej przestrzeni osobistą pielgrzymkę z Wieczernika, w którym właśnie skończyła się Ostatnia Wieczerza. Przechodzą przez ogród Getsemani i stają u stóp Golgoty. Poznają także historię narzędzi Męki Pańskiej. Następnie znajdują się przed Bożym Grobem, po czym przechodzą do sali pogrzebowej, by poznać sposób pochówku Jezusa i fenomen Całunu Turyńskiego oraz chust z Oviedo i Manopello. Dowiadują się, jak powstała i zmieniała się Bazylika Bożego Grobu, po czym wpadają w wir historii chrześcijaństwa w formie widowiska świetlnego. Wracają do Jerozolimy, by zobaczyć, jakie ślady zostawili w niej Polacy, po czym udają się do Wieczernika, w którym właśnie nastąpiło zesłanie Ducha Świętego.

Wystawa ma charakter edukacyjno-kulturalny i jest skierowana do szerokiego grona odbiorców – od młodzieży wczesnoszkolnej do seniorów. Dodatkowo na potrzeby nauczycieli został stworzony scenariusz lekcji do realizacji przed zwiedzaniem wystawy oraz kontynuacji tematu po powrocie do szkoły.

Opiekunem merytorycznym wystawy jest franciszkanin z Jerozolimy o. Narcyz Klimas, naukowiec i badacz, wybitny autorytet w tematyce historii Bożego Grobu.

Wystawa „Śladami Jezusa” to zupełnie nowa formuła opowiadania o fundamencie naszej cywilizacji. Setki stron naukowych opracowań zostają zamienione na spójną i ciekawą opowieść o wydarzeniach, ludziach i miejscach związanych z początkami chrześcijaństwa. To idealna, świeża forma przekazania tej wiedzy zarówno młodzieży, jak i dorosłym – podkreśla o. Klimas.

Autorem i realizatorem wystawy jest studio kreatywne Tengent, którego członkowie mają na swoim koncie takie produkcje jak film „Miasto ruin” dla Muzeum Powstania Warszawskiego czy projekt wystawy stałej Muzeum Historii Polski.

Honorowy patronat nad wystawą objęli: kard. Kazimierz Nycz – metropolita warszawski, o. Francesco Patton OFM – kustosz Ziemi Świętej, bp Romuald Kamiński – biskup diecezji warszawsko-praskiej, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Urząd Dzielnicy Wilanów.

Ekspozycja jest otwarta codziennie od godz. 9.00, od poniedziałku do piątku do godz. 20.00, a w weekendy do 21.00. Bilety (na konkretną godzinę) można kupić na stronie: www.sladamijezusa.pl oraz u partnerów – eventim i ebilet.

Wystawa mieści się przy Świątyni Opatrzności Bożej (ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1, Wilanów, Warszawa).