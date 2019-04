Częstochowa: Auchan wprowadza "ciche godziny"

W każdy wtorek w godzinach15-17 market stworzy takie warunki, by klienci ze spektrum autyzmu mogli zrobić akupy w sposób komfortowy. Czym są "ciche godziny"? Będzie to czas, gdy światła w sklepie zostaną przygaszone, wyłączona zostanie muzyka, komunikaty, a także telewziory na dziale z elektroniką. Dodatkowo wydzielona zostania sepcjalna kasa uprzywilejowana.

W ten sposób sklep chce wspomóc osoby z autyzmem, a także ich opiekunków, którzy wybiorą się z nimi na zakupy. Głośna muzyka, jasne światło, intensywne zapachy – wszystko to dla osób ze spektrum autyzmu stanowi nie lada wyzwanie. Zupełnie inaczej odczuwają oni bodźce, więc nawet kilkunastominutowe przebywanie w głośnym miejscu męczy ich i powoduje rozdrażnienie. "Ciche godziny" w hipermarketach to dość popularna praktyka w państwach Europy Zachodniej. W Polsce podobne udogodnienia dla autystyków to wciąż rzadkość.