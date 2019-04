Co Unia Europejska zrobi z Brexitem? Ruszył szczyt RE

Zgodnie z ostatnimi ustaleniami na linii Londyn-Bruksela, Wielka Brytania ma opuścić Wspólnotę już w najbliższy piątek (pierwotnie Brexit miał odbyć się 29 marca).

Jeśli dzisiejsze rozmowy nie odniosą skutku i premier Theresa May nie wynegocjuje przesunięcia daty Brexitu, oznacza to, że Brytyjczycy opuszczą UE bez żadnego porozumienia (wbrew woli brytyjskiego parlamentu). Z jednej strony bowiem brytyjska Izba Gmin zdecydowanie odrzuciła możliwość wyjścia z UE bez porozumienia, z drugiej jednak strony kilkakrotnie odrzuciła wynegocjowane w ubiegłym roku przez May porozumienie z Brukselą.

May już w ubiegłym tygodniu (po podjęciu decyzji w tej sprawie przez parlament) zwróciła się do szefa Rady Europejskiej – Donalda Tuska o przesunięcie daty Brexitu na 30 czerwca. Decyzję w tej sprawie muszą podjąć wszystkie państwa RE.

Z Brexitem nie ma łatwych rozwiązań

W liście skierowanym do uczestników dzisiejszego szczytu Tusk odniósł się do apelu May, mówiąc o negatywnych konsekwencjach wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia. Szef RE zaapelował tym samym do uczestników spotkania, o rozważenie prośby brytyjskiej premier.

Tusk zwrócił jednak jednocześnie uwagę na chaos jaki panuje w brytyjskim parlamencie, poddając w wątpliwość czy Wielka Brytania zdoła do 30 czerwca zaakceptować porozumienie Brukselą. "W rzeczywistości, zgoda na takie przedłużenie (krótkotrwałe wydłużenie procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE - red.) może spowodować kolejne krótkotrwałe przedłużenia i specjalne szczyty" – podkreśla szef RE w liście, sugerując rozważenie także innego scenariusz, który zakłada przesunięcie daty Brexitu nawet o rok. W takim wypadku Wielka Brytania mogłaby opuścić UE wcześniej, jeśli osiągnięte zostanie porozumienie na linii Londyn-Bruksela, zaakceptowane przez brytyjski parlament.

"Jak wiecie, w sprawie Brexitu nie ma łatwych rozwiązań" – podkreśla dalej Tusk, który w liście apeluje również o zachowanie szacunku wobec Wielkiej Brytanii, która jak tłumaczy polityk pozostaje partnerem i przyjacielem pozostałych państw UE.

Spotkanie członków Rady Europejskiej z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Antonio Tajanim planowo rozpocznie się o godzinie 18, następnie odbędzie się obiad roboczy Rady Europejskiej. Polskę na spotkaniu reprezentuje premier Mateusz Morawiecki, który wcześniej spotyka się z przedstawicielami państw Grupy Wyszehradzkiej.