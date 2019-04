"Trzeba 300 tys. ludzi usunąć". Cejrowski w swoim stylu o proteście nauczycieli

Od poniedziałku w części polskich szkół trwa protest nauczycieli organizowany przez dwie związkowe centrale działające w oświacie: Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych. Protestujący chcą 30 proc. podwyżki w tym roku, na co nie zgadza się rząd, który proponuje m. in. zwiększenie pensum, a co za tym idzie stopniowe zwiększanie wynagrodzeń.

Zdaniem Wojciecha Cejrowskiego ZNP przynosi nauczycielom i polskiej szkole szkodę. – Teraz wystarczyłoby zmienić przepisy tak, żeby akurat elektorat ZNP zaczął wylatywać z pracy. Powiedzieć - chłopcy już nie pracujecie. Patrzcie co wasz związek ZNP zrobił, że akurat wylatują ci, bo bez uprawnień. A Solidarność ma lepsze standardy u siebie i nie wylatują z pracy – powiedział podróżnik w audycji "Studio Dziki Zachód".

Jednocześnie Cejrowski nie kryje, że jego zdaniem poziom nauczania w polskiej szkole nie jest najwyższy. Jaka jest recepta na uzdrowienie oświaty? – Trzeba 300 tys. ludzi usunąć, zostawić 10 procent – twierdzi znany z ostrych poglądów podróżnik. Stwierdził też, że nie każdy musi mieć wyższe wykształcenie: – Szkoła nie wszystkim jest potrzebna, powiedzmy sobie szczerze. [...] Są ludzie, którzy nie chcą sobie do głowy nic pakować, natomiast mają złote palce do naprawiania silników samochodowych. Powinni skończyć zawodówkę, odpuścić im historię, matematykę i inne głupstwa, trochę zrobić komputera i tyle. On nie potrzebuje wykładu historii, w podstawówce miał, wystarczy, w szkole średniej ma się zawodu nauczyć.

Zdaniem Wojciecha Cejrowskiego najlepszą formą edukacji jest edukacja domowa. – Ja się wszystkim polecam trzymać od polskich szkół z daleka. W Ameryce jest duży ruch "homeschoolersów", w Polsce jeszcze mały. Ale szkoły generalnie psują – mówi.