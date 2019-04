Rafalala zatrzymany przez policję. Brał udział w pobiciu i kradzieży

Do zdarzenia doszło w niedzielę w Sopocie. Transseksualista i jego kolega za pomocą ogłoszenia zamieszczonego w Internecie poznali mężczyznę. Na spotkanie umówili się w mieszkaniu. Jak opisuje portal trojmiasto.pl, tam doszło do nieporozumienia i awantury. – Pokrzywdzony był szarpany i kopany, grożono mu także użyciem broni, przy czym miał on wiedzę, że była to atrapa broni. Odebrano mu portfel. Mężczyzna wybiegł z mieszkania i powiadomił policję, która zatrzymała dwie osoby – mówi Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Agresorzy usłyszeli zarzuty dokonania rozboju. Grozi im 12 lat pozbawienia wolności. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Sąd jedną z podejrzanych osób aresztował, w przypadku drugiej zaś zdecydował o dozorze policyjnym ze względu na fakt, iż ma ona przechodzić aktualnie leczenie. Prokuratura zapowiedziała zaskarżenie tej decyzji, gdyż jej zdaniem obie osoby powinny zostać aresztowane.

Nie po raz pierwszy Rafalala ma problemy z prawem. W ubiegłym roku media obiegło szokujące nagranie, na którym mężczyzna zachwwuje się agresywnie wobec nastoletniej dziewczyny.

