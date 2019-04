Schetyna: Namawiam Tuska, aby nie stał z boku, tylko się angażował

Grzegorz Schetyna powiedział też, że w jesiennych wyborach parlamentarnych "bierze pod uwagę wariant" kandydowania przeciwko prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu w Warszawie. – Taką tradycją jest, że szef partii zawsze kandyduje w Warszawie i wszystko na to wskazuje, że będę jeszcze szefem partii Platformy w tych wyborach i biorę pod uwagę wariant kandydowania przeciwko Kaczyńskiemu w Warszawie – wskazał.

Lider PO zapowiedział też, że jego partia poprze projekt 13. emerytury. – Nie mogę głosować przeciw, jeżeli są pieniądze dedykowane tym, którzy ich potrzebują, czyli emerytom i rencistom. Chcę im tylko powiedzieć, że pieniądze, które daje wam z waszych, naszych podatków daje wam PiS, są dedykowane wam dlatego, żeby PiS wygrał wybory majowe. Tylko temu one służą – wyjaśnił.

– My przedstawimy cały pakiet, który będzie musiał w budżetowych ramach tej części, która jest teraz, się zmieścić. Przedstawimy konkretne zapisy co do każdego projektu, który jest dzisiaj realizowany i który nie jest realizowany. Przedstawimy własny projekt polityki społecznej i zrobimy to we wrześniu tego roku, przed wyborami październikowymi – zapowiedział Schetyna.

