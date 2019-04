Warszawska afera autobusowa. Złożono zawiadomienie do prokuratury

Jak wynika z dokumentów, do których dotarliśmy (oficjalnych faktur za wykonane usługi dla komitetów wyborczych) politycy opozycji od Miejskich Zakładów Autobusowych (będących właścicielem nośników reklamowych) duże zniżki za zamieszczenie reklam. W przypadku kandydatów Koalicji Obywatelskiej (PO i Nowoczesnej) zniżki te wynosiły nawet 70, 80 proc. wartości zawartych w oficjalnej ofercie. W przypadku SLD zniżki również były, ale już nie tak duże.

Zniżkę 80 proc. dla kandydatów PO przyznano między innymi za wspólną reklamę kandydującej do Rady Warszawy przewodniczącej Rady Miasta Stołecznego, Ewy Malinowskiej-Grupińskiej oraz kandydującego do sejmiku Mazowsza Ludwika Rakowskiego. Politycy zapłacili za reklamę po 1866,67 zł. plus VAT.

Dziś w tej sprawie radni PiS złożyli do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pracowników Miejskich Zakładów Autobusowych oraz kandydatów Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych. – Przede wszystkim wskazujemy w zawiadomieniu, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa działania na szkodę spółki i wyrządzenia jej szkody w znacznej wartości – wyjaśnił radny PiS Sebastian Kaleta.