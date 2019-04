Mocne słowa Wybranowskiego: Onetowi hucpiarze zamordowali "Szlachetną Paczkę"

Jak dowiedziało się „Do Rzeczy” kilka dni temu do krakowskiego Sądu Rejonowego wpłynął wniosek o wpisanie do akt rejestrowych Stowarzyszenia „Wiosna” – księdza Grzegorza Babiarza – jako prezesa organizacji prowadzącej akcję charytatywną „Szlachetna Paczka”. Dokumenty, do których dotarliśmy budzą wątpliwości czy wcześniejszy zarząd kierowany przez Joannę Sadzik został powołany legalnie.

Ks. Babiarz wystąpił o wpisanie go do KRS jako prezesa Stowarzyszenia. W uzasadnieniu, do którego dotarliśmy, czytamy m.in., że w świetle przedłożonych sądowi dokumentów wcześniejsze odwołanie ks. Babiarza z funkcji prezesa stowarzyszenia (12 lutego) nie może być uznane za ważne, doszło bowiem do niego z pogwałceniem obowiązujących procedur prawnych.

Dzisiaj ksiądz Grzegorz Babiarz oficjalnie został prezesem Stowarzyszenia "Wiosna", a sąd wpisał duchownego do KRS jako szefa organizacji.

"Sąd uznał, że protokoły Wal.Zgromadz są jednoznaczne i wpisał ks., Grzegorza Babiarza na prezesa stowarzyszenia "Wiosna". I kto miał rację: "Do Rzeczy" czy medialne szwertnery z onetu?" – napisał Wybranowski na Twitterze.

Publicysta "Do Rzeczy" podkreśla jednak, że dziennikarze Onetu przez swoje dotychczasowe działania de facto "zamordowali" słynną akcję charytatywną "Wiosny".

"Szlachetna Paczka chyba juz sie nie podniesie" – ocenił Wybranowski.