"Rodzice powinni wystąpić z pozwami sądowymi". Michalkiewicz o strajku nauczycieli

Od poniedziałku w części polskich szkół trwa strajk nauczycieli organizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związkó Zawodowych. Zdaniem Michalkiewicza, strajk ma podłoże polityczne. – Najważniejsza jest intencja doprowadzenia do chaosu w sektorze edukacji. Organizatorzy strajku liczą na to, że zachwieje on rządem Prawa i Sprawiedliwości w roku wyborczym. Z drugiej strony rząd liczy na to, że opinia publiczna zwróci się przeciwko Związkowi Nauczycielstwa Polskiego i przewodniczącemu Sławomirowi Broniarzowi – zwraca uwagę publicysta w felietonie "Myśląc Ojczyzna".

Według Michalkiewicza, rodzice powinnia rozważyć wystąpienie na drogę sądową przeciw strajkującym: – Strajki nie są zabronione, ale ktoś powinien odpowiadać za poniesione z tego względu szkody. Praktyka pokazuje, że za szkody spowodowane strajkiem nikt nie odpowiada, co zachęca tym bardziej do strajkowania (…). Artykuł 415 kodeksu cywilnego stanowi, że kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. Strajk nauczycieli zorganizowany jest przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dlatego myślę, że rodzice uczniów poszkodowanych przez strajk, powinni wystąpić przeciwko Związkowi Nauczycielstwa Polskiego z pozwami sądowymi o wynagrodzenie tych szkód.

