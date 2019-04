Jak zakończyć strajk nauczycieli? Petru ma plan

Zdaniem szefa partii Teraz! wystarczy, że rząd zmodyfikuje program 500 plus. Petru przekonuje, że gdyby obniżyć świadczenie dla pierwszego dziecka z 500 do 250 zł, to od razu znalazłyby się pieniądze dla strajkujących nauczycieli.

"Rząd może szybko zakończyć #StrajkNauczycieli! Zamiast 500 zł na pierwsze dziecko może zmniejszyć te kwotę do 250 zł. To wystarczy na podwyżki dla nauczycieli" – napisał Petru na Twitterze.

Dzisiaj jest czwarty dzień strajku nauczycieli i jednocześnie drugi dzień egzaminów gimnazjalnych. Na razie wszystko przebiega bez dramatycznych utrudnień. Wczorajsze sprawdziany nie odbyły się tylko w trzech szkołach.

"Dziennik Gazeta Prawna" napisał, że według badań, którymi dysponuje rząd, spada poparcie zarówno dla strajku (jest już niższe niż 50 proc.), jak i dla lidera ZNP Sławomira Broniarza. "Rząd liczy na to, że jeżeli uda się bezproblemowo przeprowadzić wszystkie egzaminy, to protest się wypali" – czytamy w gazecie.