"Mniej niż krowa", "Dziwny jest ten rząd". Protestujący nauczyciele nagrywają piosenki

"Są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart, mniej niż krowaaa, mniej niż krowaaa o o o o o mniej niż krowaaa, mniej niż krowaaaa" – śpiewają strajkujący w Zielonej Górze. Na warsztat nauczycieli trafił także m. in. kultowy utwór Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat".

Wcześniej w Internecie pojawił się inny "występ" protestujących. Nauczyciele z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach napisali własny tekst do piosenki "Facet to świnia" zespołu Big Cyc. Nagranie, które udostępnili na YouTubie, ma prawie 20 tys. odsłon. – Belfer nie świnia. Belfer dzisiaj zerem jest. I choć się stara jak może, krowa dziś ważniejsza rzecz – śpiewają protestujący nauczyciele. Ich występ nawiązuje do ostatniej konwencji PiS, podczas której prezes PiS Jarosław Kaczyński obiecał dopłaty dla polskich rolników – najmniej 100 zł od jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy. Pieniądze na ten cel mają pochodzić ze środków unijnych.

Czwartek jest czwartym dniem protestu nauczycieli i jednocześnie drugim dniem egzaminów gimnazjalnych. Według RMF FM kierowany przez Sławomira Broniarza ZNP rozważa zmianę formuły strajku na rotacyjny, aby nie utrudniać życia uczniom. Związki oświatowe, która domagają się 30 proc. podwyżki od tego roku, nie planują przerwania protestu. Tak przynajmniej wynika z wpisu zamieszczonego na Twitterze przez szefa ZNP. "Powtarzam, nie zawieszamy strajku. Bądzmy razem !!!" – apeluje na Twitterze Sławomir Broniarz.