Warszawa: Śmiertelny atak na plebanii. Ofiarą mężczyzna, który przyszedł do spowiedzi

Jak dowiedział się portal wPolityce.pl, do ataku doszło w zakrystii kościoła pw. św. Augustyna. Ofiarą jest ojciec jednego z księży Archidiecezji Warszawskiej, który przyszedł do spowiedzi. Agresor uderzył mężczyznę w głowę szklanym narzędziem. Informacje potwierdza MSWiA. Zaatakowanego nie udało się uratować.

Obrażeń doznał także ksiądz, który próbował odciągnąć napastnika od ofiary. Kapłan został kilkakrotnie uderzony w twarz. Na miejscu pojawiła się karetka pogotowia oraz policja. Podczas obezwładniania przez policjantów napastnik zasłabł, ustała praca serca – podaje wPolityce.pl. Ratownicy podjęli reanimację.

"Polećmy Bogu zmarłego w wyniku dzisiejszej napaści w przedsionku domu parafialnego przy kościele św. Augustyna w Warszawie. To Tato jednego z księży @archwwa. Przybył do kościoła do spowiedzi" – napisał na Twitterze ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik Archidiecezji Warszawskiej.

"Proszę wszystkich Państwa o modlitwę za Świętej Pamięci Marka, znaliśmy się od 1990 roku. Wyszedł z kościoła prosto po spowiedzi z całego życia.... Proście też za Żoną, Ewą, dziećmi i wnukami. Boże, miej miłosierdzie dla Marka i dla jego zabójcy. Wieczny odpoczynek racz mu dać..." – napisał warszawski radny PiS Cezary Jurkiewicz.