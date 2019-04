"Rządzący nie zrobili nic". Kopacz: To dzięki nauczycielom odbyły się egzaminy

Od poniedziałku trwa bezterminowy strajk nauczycieli. Mimo tego udało się przeprowadzić egzaminy gimnazjalne. Było to możliwe m.in. poprzez dopuszczenie do pracy przy nich osób mających uprawnienia pedagogicznie, które na co dzień nie pracują w szkołach. Jak jednak przekonywała na antenie Polsat News była premier Ewa Kopacz, to dzięki nauczycielom odbyły się egzaminy.

– Egzaminy odbyły się tylko i wyłącznie dzięki odpowiedzialności samych nauczycieli. Jak pan wie część z nich zrezygnowała z kontynuowania strajku na czas egzaminów. Natomiast poddali się, jeśli chodzi o cały ten bałagan, sami rządzący. Oni tak naprawdę nie zrobili nic –podkreślała była premier w rozmowie z Wojciechem Dąbrowskim.