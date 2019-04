Irena Dziedzic została otruta? Wyniki sekcji zwłok rozwiewają wątpliwości

W połowie stycznia ks. Andrzej Luter poinformował, że Irena Dziedzic zmarła już 5 listopada 2018 roku, jednak "media nie podały informacji o jej śmierci". Prezenterka zasłynęła z prowadzenia programów typu show, kojarzona jest przede wszystkim z "Tele - Echo", którego była twórczynią. "Super Express" donosił, że ciało dziennikarki przez 2 miesiące leżało w kostnicy, ponieważ nie miał jej kto pochować. W sprawie śmierci Ireny Dziedzic pojawiło się wiele pytań. Postępowanie wszczęła nawet warszawska prokuratura.

Jedna z wątpliwości właśnie została rozwiana. Dziennikarka nie została otruta – informuje "Super Express", który powołuje się na wyniki sekcji zwłok. – W toku śledztwa zlecono sekcję zwłok, która wykazała cechy niewydolności krążeniowo-oddechowej oraz zmiany chorobowe u pokrzywdzonej. Z uzyskanej opinii z badań toksykologicznych wynika, że pokrzywdzona zażywała określone leki, jednak w cechach medycznych i ilościach zalecanych przez lekarzy. Stężenia substancji we krwi nie miały wpływu na mechanizm śmierci pokrzywdzonej. Jednocześnie na tę chwilę nie ma podstaw do przyjęcia, że do jej śmierci przyczyniły się osoby trzecie – poinformował w rozmowie z tabloidem rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Marcin Saduś.