Chciał ujawnienia PiS-owskich gejów. Rostowski tłumaczy się z kontrowersyjnych słów

W ramach głośnej dyskusji o podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego głos zabrał Jacek Rostowski. W marcu w czasie rozmowy z Konradem Piaseckim na antenie TVN 24 były minister finansów oskarżył Prawo i Sprawiedliwość o szczucie na LGBT. Padły również słowa, które odbiły się szerokim echem.

Rostowski: Ujawnić pisowskich gejów

– To po prostu podłe i paskudne, a poza tym jest szczytem hipokryzji, bo wszyscy wiedzą, że nie ma partii politycznej w Polsce, gdzie jest więcej niezdeklarowanych gejów niż w PiS-ie i szczególnie na najwyższych pozycjach w PiS-ie – mówił. W dalszej części swojej wypowiedzi Rostowski zasugerował, że powinno się ujawnić homoseksualistów w Prawie i Sprawiedliwości. – Nie jest moją sprawa mówić, kto na najwyższym poziomie PiS-u jest gejem, ale środowisko LGBT powinno się zastanowić, czy ta pewna zmowa milczenia nie powinna być przerwana – mówił i dodał: "Tak szczuć mogą tylko osoby z tych grup".

O słowa te Rostowski pytany w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. – Powiedziałem coś, co jest prawdziwe, że nie tylko to, co robi PiS jest podłe i paskudne, ale także pełne hipokryzji. Wszyscy wśród elit wiedzą, że na samym szczycie PiS-u jest wiele osób o orientacji homoseksualnej. To nie była kwestia rozliczania ich z tego, tylko z hipokryzji. To dwie różne rzeczy – podkreślił były minister finansów. Pytany, o kogo chodziło, odparł: "Chodzi wiele plotek, ale nie będę o tym mówił. Z moich słów się nie wycofuję. To 'Himalaje hipokryzji', niech PiS o tym pomyśli"