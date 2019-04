Premier Chin: Współpraca z Europą Środkową to ważny element współpracy z Unią Europejską

W Chorwacji odbywa się obecnie VIII szczyt Szefów Rządów Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin w Dubrowniku. W spotkaniu z chińskim liderem uczestniczy m.in. szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki.

– Współpraca między Chinami a Państwami Europy Środkowej i Wschodniej jest ważnym elementem współpracy między Chinami a Unią Europejską. Chińska gospodarka rozwija się w sposób stabilny. Jest głęboko zintegrowana i stymulowana wewnętrznie. Zdecydowaliśmy się na silniejsze cięcia podatków i ceł. Cięcia wyniosą 2 biliony dolarów. Te ulgi podatkowe w cłach i podatkach obejmą również handel ze wszystkimi państwami Europy Środkowej i Wschodniej, aby umacniać te połączenia handlowe – podkreślił premier Li Keqiang.

"Chorwacja rozwija się w szczególności jeśli chodzi o innowacje"

– Niedaleko Dubrownika jest wyspa Kortula (sprawdźcie to bo spisuje ze słuchu) znana również jako miejsce narodzin legendarnego weneckiego kupca Marco Polo, jednego z najbardziej znanych podróżników i odkrywców. Spędził on dużą cześć swojego życia w Chinach. Do dzisiaj pozostaje uniwersalnym symbolem rozwoju wzajemnego zrozumienia i dobrych relacji między Chinami a Europą. Dziś podczas tego szczytu idziemy dokładnie jego śladami. Robimy to pod hasłem: „Otwieranie nowych mostów poprzez innowacje, partnerstwo i otwartość”. Chorwacja rozwija się w szczególności jeśli chodzi o innowacje. Najszybszy elektryczny samochód został zbudowany w Chorwacji, tak samo jak najlepszy elektryczny rower – mówił Andrej Plenković premier Chorwacji podczas otwarcia uroczystości.

"Chcemy być w środku kluczowych rozmów"

– W wielu tematach rozmów jest już zauważalny postęp. Także w kwestiach Pasa i Szlaku - wiemy, że jest to geopolityczna rękawica rzucona przez wielkie mocarstwo, jakim są Chiny, ale jednocześnie też chcemy być w środku kluczowych rozmów dotyczących handlu i inwestycji – mówił premier Morawiecki w samolocie lecącym do Chorwacji.

Premier podkreślił, że Polsce zależy nam na tym, aby relacje handlowe z Chinami odbywały się na zasadach wzajemności i równoprawności.

– Państwa Europy Środkowej, które mają podobną historie, starają się wspólnie adresować pewne problemy. Temu służy inicjatywa Trój-morza, temu służy wzmocnienie współpracy w ramach Grupy wyszehradzkiej i temu w reszcie służy szczyt 16+1 lub jak niedługo się stanie w formacie 17+1, ponieważ zaprosiliśmy pana premiera Grecji – mówił szef polskiego rządu.

