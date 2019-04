Śpiewak krytycznie o sondażu "Wyborczej". Polityk nie owijał w bawełnę

3 proc. dzieli prowadzące w zestawieniu Prawo i Sprawiedliwość oraz drugą Koalicję Europejską. Trzecia jest Wiosna, którą popiera 14 proc. respondentów – wynika z sondażu do PE przeprowadzonego dla "Gazety Wyborczej".

Do tych doniesień odniósł się Jan Śpiewak w „Poranku Siódma9”.

– Nie możliwe jest, aby sondaż rano dawał 3,5 proc. Wiośnie, a wieczorem dawał 14 proc. Więc ktoś tu ściemnia. Wynika to albo z braku profesjonalizmu, albo z uzależnienia sondażowni od zamawiających partii – mówił były kandydat na prezydenta Warszawy.

Śpiewak podkreślił, że obawia się, że sondaże, którymi jest epatowana opinia publiczna są "szyte na miarę".

– Sondaże mają jeszcze dużą moc, ale uważam, że po tej kampanii do Parlamentu Europejskiego ta wiara runie – ocenił. Jego zdaniem całkiem możliwe, że dojdzie do takiej sytuacji jak we Francji, gdzie dwa tygodnie przed kampanią jest zakaz publikacji sondaży.

