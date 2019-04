Dodatkowa emerytura coraz bliżej. Jeszcze tylko decyzja prezydenta

Dodatkowa emerytura, która zostanie wypłacona w maju, to jedna z propozycji zaprezentowanych w ramach tzw. Nowej Piątki PiS. Świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.Trzynastą emeryturę otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę.

Wysokość świadczenia wynosi tyle, ile najniższa emerytura – 1100 zł brutto, czyli 888 zł netto. Świadczeń będzie wypłacone wraz z majową emeryturą lub rentą. Niektóre świadczenia rolnicze są wypłacane raz na kwartał i w takich przypadkach świadczeniobiorcy "Emeryturę plus" otrzymają w czerwcu.

Pieniądze trafiło do 9 mln 800 tys. Polaków. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to 10,8 mld zł. "Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych, tj. części 29 – Obrona narodowa, części 37 – Sprawiedliwość oraz części 42 – Sprawy wewnętrzne na 2019 r." – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Projekt trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy.