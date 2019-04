Ciąg dalszy sporu o Plac Solidarności. Gdańsk odwołuje się do MSWiA

Miasto Gdańsk planowało zorganizować własne obchody 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów na Placu Solidarności. Wojewoda pomorski zdecydował jednak, że prawo do zgromadzenia w tym miejscu 4 czerwca przysługuje związkowcom z "Solidarności". Uroczystość działaczy ma mieć charakter zgromadzenia cyklicznego. Plac będzie zarezerwowany dla "S" od godziny 6 do 22.

Władze miasta oczekują całkowitego uchylenia decyzji wojewody lub przekazania do ponownego rozpatrzenia. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, zwróciła się w tej sprawie także do Rzecznika Praw Obywatelskich i gdańskiej prokuratury, by uzyskać opinie tych organów.

Dulkiewicz podkreśla we wniosku do MSWiA, że decyzja wojewody narusza prawo. Zaznacza, że "Solidarność" Stoczni Gdańskiej nie posiada osobowości prawnej i nie jest zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, więc formalnie nie istnieje. Miasto zwraca też uwagę na to, iż NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej nie organizował w ostatnich trzech latach zgromadzeń na Placu Solidarności w dniach wymienionych w decyzji wojewody. Zdaniem władz Gdańska wniosek działaczy do wojewody miał również istotne braki formalne.

4 czerwca w Gdańsku planowane są obchody 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów z 1989 roku. Dulkiewicz planowała ceremonię, w której mieli wziąć udział prezydenci największych miast, głównie związani z Platformą Obywatelską.

