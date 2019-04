"Działalność antypaństwowa, którą powinien się zająć prokurator". O. Knabit o strajku

"Otrzymuję sms-y i maile od nauczycieli, którzy strajkują i którzy nie strajkują. Obie strony absolutnie przekonane o słuszności swoich postaw. Więc cóż? Modlę się za nich. Jezu, Ty wiesz. Wmieszaj się wreszcie w to wszystko. Współczuję szczerze tym, którzy znajdują się w prawdziwie trudnej sytuacji materialnej" – pisze o. Leon Knabit na Facebooku. Benedyktyn często zabiera głos w palących sprawach społecznych. Strajk nauczycieli bezzsprzecznie jest jedną z nich.

Po tym, jak pomimo strajku udało się przeprowadzić egzamin gimnazjalny, pod znakiem zapytania stoi egzamin ósmoklasity oraz matury. Jeśli w przyszłym tygodniu nie zbiorą się rady pedagogiczne, których zadaniem jest wystawienie oceń, część maturzystów może mieć problem z przystąpieniem do egzaminu. Część protestujących wręcz namawia do niedopuszczenia uczniów do "egzaminu dojrzałości".

"Uniemożliwienie zdania egzaminów w określonym czasie jest odebraniem młodocianemu obywatelowi konstytucyjnego prawa do wykształcenia. To działalność antypaństwowa, którą z urzędu winien się zająć prokurator generalny" – zwraca uwagę o. Knabit. I nawiązując do hasła protestów antyrządowych apeluje: "Stop! Tak nie można! KONSTYTUCJA! KONSTYTUCJA!".

