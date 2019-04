Morawiecki: Chcemy coraz mocniej otwierać rynek chiński dla naszych przedsiębiorców

W Chorwacji odbyło się dzisiaj VIII szczyt Szefów Rządów Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin w Dubrowniku. W spotkaniu z chińskim liderem uczestniczy m.in. szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki.

– Rozmowa z premierem Li Keqiangiem była w mojej opinii bardzo udana. Omówiliśmy wszystko, co planowałem, a reakcja premiera Chin była bardzo pozytywna. Przyznał, że taki stan rzeczy, w którym Polska notuje znaczący deficyt handlowy z Chinami nie może trwać zbyt długo – komentował przebieg spotkań Mateusz Morawiecki.

Premier podczas lotu do Warszawy podkreślił, że Li Keqiang „rozumie nasze uwagi i nasze zastrzeżenia” – Obiecał on działania zmierzające do tego, by handel odbywał się bardziej na zasadzie zrównoważonej. Wspomniałem o eksporcie polskiej wołowiny, drobiu oraz produktów z innych sektorów jak na przykład kosmetyki. Chiny oficjalnie są państwem otwartym na towary i usługi z innych krajów, ale istnieje system certyfikatów, dodatkowych zgód władz lokalnych i centralnych, które utrudniają wejście polskim przedsiębiorcom na chiński rynek – tłumaczył Morawiecki.

Szef rządu dodał, że „całe forum uważa za bardzo udane”. – To jest format właściwy, gdyż kraje Europy Środkowej mają swoją historię, swoje problemy i swoją wspólna charakterystykę podejścia do polityki gospodarczej. Dołączyliśmy także do naszego grona 16+1 Grecję, wiec można powiedzieć że powoli zaczynamy format 17+1 – mówił Morawiecki.

– Po kilku godzinach spędzonych w Dubrowniku jestem jeszcze bardziej przekonany, że nasi partnerzy chińscy potrzebują usłyszeć od czasu do czasu, jakie są nasze problemy i przez jaki pryzmat my patrzymy na handel z Chinami – dodał premier. – Chcemy oczywiście dla naszych przedsiębiorców coraz mocniej otwierać rynek chiński, bo to jest potęga gospodarcza i technologiczna. Nasi koledzy z Węgier, z Serbii, z Grecji pokazują, że poprzez odważne decyzje dotyczące budowy szlaków kolejowych i budowy dróg, można też przyciągać chińskich inwestorów. My także jesteśmy zainteresowani przyciąganiem chińskich inwestorów – podsumował Morawiecki.

Relacjonowała Maria Kądzielska, specjalny wysłannik portalu DoRzeczy.pl.

Czytaj także:

Premier Chin: Współpraca z Europą Środkową to ważny element współpracy z Unią Europejską