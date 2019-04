Prokuratura: Nie będzie ekshumacji w Treblince

Kwestia ekshumacji polskich ofiar niemieckiego niewolniczego Obozu Pracy dla Polaków w Treblince I opisał serwis Onet. Relacja Andrzeja Stankiewicza dotyczy śledztwa prowadzonego przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącego zbrodni popełnionej przez Niemców w Treblince. W związku z faktem, iż odnaleziono tam ludzkich szczątków i łusek od nabojów, zdecydowano o przeprowadzeniu tam w najbliższy poniedziałek ekshumacji.

Problem w tym, że wśród szczątków mogą znajdować się nie tylko polskie, ale i żydowskie ofiary niemieckich zbrodni. Zgodnie z tradycją żydowską zwłoki są nienaruszalne, więc nie należy przeprowadzać ich ekshumacji. Z tego właśnie względu w 2001 roku Lech Kaczyński, pełniący wówczas funkcję prokuratora generalnego, wstrzymał ekshumacje w Jedwabnem.

Jak podał Onet, sprawą planowanych na poniedziałek ekshumacji bardzo szybko zainteresowali się Amerykanie. W środę Matthew G. Boyse z Biura Stosunków z Europą Departamentu Stanu napisał do polskiego ambasadora Piotra Wilczka oraz jego zastępcy Pawła Kotowskiego następującą wiadomość: "Nasza ambasada w Warszawie dowiaduje się, że Instytut Pamięci Narodowej zacznie w poniedziałek ekshumację masowych grobów w Treblince I. Jeśli tak rzeczywiście jest, to - z czego niewątpliwie zdajecie sobie sprawę - wywoła to poważne obawy natury religijnej (w oryginale: „significant religious concerns” - red.) dotyczące jakichkolwiek planowanych ekshumacji obejmujących miejsca pochówku żydowskich ofiar Holokaustu. Czy bylibyście w stanie wyjaśnić, jakie IPN ma plany na te ekshumacje? Mamy nadzieję, że jakiekolwiek ekshumacje będą przeprowadzone tylko pod warunkiem odpowiednio wcześniej przeprowadzonych konsultacji ze środowiskami żydowskimi w Polsce".

Do sprawy odniosła się dzisiaj Prokuratura Krajowa, która poinformowała, że ekshumacji nie będzie. Jak cytuje komunikat w tej sprawie serwis Onet, „decyzję taką podjął Zastępca Prokuratora Generalnego Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wydając stosowne polecenie prokuratorowi prowadzącemu śledztwo".

Powodem podjęcia takiej decyzji jest fakt, że "zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z 1 grudnia 2001 r. ekshumacje zwłok i szczątków ludzkich są dopuszczalne do 15 kwietnia", a „zaplanowanych czynności procesowych nie da się przeprowadzić do tej daty”.