"Nic tak nie ośmiesza akcji". Semka o "występach" protestujących nauczycieli

Strajk nauczycieli trwa już piąty dzień. W sieci pojawia się coraz więcej nagrać z akcji protestacyjnych. Jedno z nich robi szczególne wrażenie. Zebrani nauczyciele śpiewają protestacyjny tekst na melodię słynnych "morskich opowieści". W pewnym momencie, gdy tłum zaczął śpiewać "Reforma się nie udała, nic nam nie zostało. Świnia z krową więcej warte..." na scenę wyszedł nauczyciel przebrany za krowę. Najpierw wydał z siebie przeciągły jęk "muuu", przedreptał na czworakach przez salę a następnie dołączył do reszty nauczycieli.

Nauczyciel-krowa śpiewający protestacyjne piosenki, to nie jedyny przykład ekstrawaganckich środków, jakimi posługują się strajkujący. Od kilku dni do sieci trafiają kolejne nagrania piosenek wykonywanych przez protestujących nauczycieli. "Są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart, mniej niż krowaaa, mniej niż krowaaa o o o o o mniej niż krowaaa, mniej niż krowaaaa" – śpiewają strajkujący w Zielonej Górze. Na warsztat nauczycieli trafił także m. in. kultowy utwór Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat".

Wcześniej w Internecie pojawił się inny "występ" protestujących. Nauczyciele z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach napisali własny tekst do piosenki "Facet to świnia" zespołu Big Cyc. Nagranie, które udostępnili na YouTubie, ma prawie 20 tys. odsłon. – Belfer nie świnia. Belfer dzisiaj zerem jest. I choć się stara jak może, krowa dziś ważniejsza rzecz – śpiewają protestujący nauczyciele.

Kolejne akcje protesujących odbijają się szerokim echem. Według części komentatorów, podobne inicjatywy wcale nie przysporzą nauczycielą sympatii. Takiego zdania jest m. in. publicysta "Do Rzeczy" Piotr Semka. I przypomina słynny występ posłanki Joanny Muchy z grudnia 2016 roku, gdy grupa posłów opozycji okupowała salę sejmową. "Nie pucz kiedy odjadę" – śpiewała wtedy Mucha.

"Wnioski z popisów wokalnych Posłanki Muchy ("Znowu w puczu mi nie wyszło..") z grudnia 2016 i z ostatnich szlagierów nauczycieli o krowach. Dbasz o skuteczny protest? Egzekwuj zakaz domorosłej twórczości na YouTube. Nic tak nie szkodzi i nic tak nie ośmiesza wizerunku akcji" – komentuje Piotr Semka.