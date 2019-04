Bodnar mediatorem w sporze z nauczycielami? Jest deklaracja RPO

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych domagają się 30 proc. podwyżki od tego roku. Rząd nie chce spełnić tego postulatu i proponuje zwiększenie pensum wraz ze stopniowym wzrostem płac. Impas trwa. Szef ZNP Sławomir Broniarz zaproponował, że mediatorem w sporze mógłby być Rzecznik Praw Obywatelskich. Co na to pełniący tę funkcję Adam Bodnar?

– Chętnie bym się takiej roli podjął. Wyrażam pełną gotowość wystąpienia w takiej roli. Może należałoby stworzyć wspólną inicjatywę razem z Rzecznikiem Praw Dziecka, ale to nie może być tak, że inicjatywa wypływa tylko i wyłącznie ze strony związkowej, a rząd w tym temacie milczy – powiedział RPO w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24.

I dodał: – To jest sytuacja, kiedy do tanga trzeba dwojga. Mediator to osoba, która musi być akceptowana przez obie strony konfliktu, do której obie strony muszą mieć zaufanie, żeby z tą osobą rozmawiać i ją zaangażować w cały proces. Powstaje pytanie, czy rząd w ogóle chce jakichkolwiek mediacji i czy ja do tego bym się nadawał, biorąc pod uwagę różnego rodzaju zdarzenia z czasu całej mojej kadencji. Jeżeli rząd wielokrotnie mówił, że gdyby mógł, to by mnie odwołał, to nie jest najlepsza rekomendacja.

