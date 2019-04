"Dziedzictwo Kresów: Tradycja, rzeczywistość, polityka". Dziś konferencja w Sejmie

Wiózł do Szwecji 50 palet z piwa. Sam miał prawie promil alkoholu we krwi

Ukrainiec przewoził ciężarówką 50 palet z piwem z Czech do Szwecji. Do kontroli zatrzymała go drogówka w Szczecinie. Wtedy okazało się, że sam kierowca jest wpływem alkoholu – badanie wykazało 0,84 promila.