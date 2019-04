Schetyna: To jest prawdziwa "piątka Kaczyńskiego"

W swoim wystąpieniu lider Platformy Obywatelskiej mówił, iż wierzy że w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiej mieszkańcy Rzeszowa dokonają mądrego wyboru. – Wierzę że wybierzecie fachowców i ład, a nie partaczy i chaos. Jasny plan rozwoju i wspólną pracę, a nie kolesiostwo i afery. Wierzę, że wybierzecie dla Polski Europę i sukces – wskazywał.

– Tradycja przemysłowa, infrastruktura - to prawdziwy skarb Podkarpacia. Skarb, który nie jest dość wykorzystany. Zakłady przemysłu obronnego, które powinny pracować pełną parą, ledwie wegetują. Widzimy, co stało się w Sanoku, gdzie tyle naobiecywali – mówił Schetyna. Jak podkreślał, obecna władza pomija polski przemysł przy dużych kontraktach. – Do 2015 roku, za naszych rządów MON wydawał 60-70 procent środków w Polsce na rzecz polskich firm. Teraz – nawet nie 30! To skandal – oceniał.

Schetyna zapewnił, że Koalicja Europejska ma "plan szybkiego wzmocnienia i unowocześnienia polskiej armii". – Mamy plan zamówień w polskim przemyśle. Dla Polski to być albo nie być. Kwestia elementarnego bezpieczeństwa. Dla Podkarpacia i przemysłu szansa na wielki rozwój – przekonywał.

Schetyna: Anna Zalewska jest najgorszym ministrem edukacji w historii

W wystąpieniu Schetyny nie mogło zabraknąć odniesienia do trwającego od poniedziałku strajku nauczycieli. – Wybierzmy Europę i zagłosujmy na przyszłość, bo to przyszłość polski jest stawką tych wyborów. A widać, że państwo kolejnych lat takiego bałaganu nie wytrzyma. Strajk nauczycieli nie wziął się znikąd. Ostatni taki strajk miał miejsce ponad ćwierć wieku temu. Czas to powiedzieć wprost: Anna Zalewska jest najgorszym ministrem edukacji w historii. Takiego chaosu nikt z nas nie pamięta. Gdyby nie samorządy, skończyłoby się to kompletną katastrofą – przekonywał lider PO.

– Kariery robią miernoty i cwaniaczki. Liczba afer jest tak wielka, że dziennikarze nie nadążają ich opisać. Widać, że nikt nad tym, co się dzieje w państwie, nie panuje. Premier jest figurantem, a Kaczyński sprawia wrażenie jakby nie wiedział, czym żyje kraj – mówił.

Schetyna: To jest prawdziwa "Piątka Kaczyńskiego"

Schetyna skierował do prezesa PiS pytania, które określił jako prawdziwą "piątkę Kaczyńskiego". – Kaczyński opowiada o krowach, świniach, o jednej piątce, drugiej piątce. Ja mu pomogę. Mam dla niego prawdziwą Piątkę Kaczyńskiego. Pięć pytań do Jarosława Kaczyńskiego – zaczął.

– Po pierwsze - Co jeszcze musi się stać żeby wymienić panią Minister Edukacji? Nie macie nikogo lepszego niż Anna Zalewska? Jeśli nie macie, to znaczy, że musicie natychmiast odejść. Po drugie – Kiedy zaczniecie godnie traktować nauczycieli? Kiedy przestanie na nich szczuć. Wasza haniebna machina propagandowa, zwłaszcza telewizja publiczna, na którą daliście już ponad 2 mld złotych z kieszeni podatników? Po trzecie – Czy rozkład przemysłu obronnego i upadek polskiego wojska to nie jest wystarczający powód do dymisji Ministra Obrony Narodowej? Czy to musi być, jak nie Macierewicz, to Błaszczak? Jeśli nie macie nikogo lepszego, to odejdźcie. Po czwarte – Jak zamierza Pan rozliczyć swego zastępcę, wiceprezesa PiS Antoniego Macierewicza ze śledztwa smoleńskiego? I kiedy przeprosicie naród za opowiadane przez lata kłamstwa o zamachu? Po piąte – Czy akceptuje Pan słowa G.Biereckiego, senatora PiS, że będziecie oczyszczać Polskę z ludzi niegodnych? A jeśli nie, to czy wystarczy panu odwagi, aby za tę haniebną, na granicy faszyzmu, wypowiedź, usunąć Biereckiego z partii? Ale jest jeszcze jedno pytanie. Taki plus do tej piątki. Co się stało z kopertą od austriackiego biznesmena? Odpowie Pan wreszcie? Jak nie teraz – to odpowie Pan niezależnemu prokuratorowi po wyborach! – mówił Schetyna.