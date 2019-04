"Tomek co się z Tobą dzieje?", "mam nadzieję, że potrafisz to udowodnić". Ostre spięcie pomiędzy Jakubiakiem a Rzymkowskim

Wszystko zaczęło się od wpisu Kai Godek, w którym ta skomentowała start Marka Jurka z list Kukiz'15. "Pora napisać wprost i rozwiać wątpliwości: weszliśmy do Konfederacji, a nie Prawicy RP, bo pewne rzeczy widzieliśmy już wiele tygodni temu. Prolife w rejonach około PiS (a tym jest dziś K'15) nic nie osiągnie" – napisała kandydatka Konfederacji do PE. Na jej wpis zareagował poseł Kukiz'15 Tomasz Rzymkowski. "Kaju bardzo Cię lubię i jak wiesz jestem całym sercem prolife. Ale to u Was jest Marek Jakubiak, który mnie i innych obrońców życia obrażał i atakował, a nie u nas. Właśnie za ochronę życia" – stwierdził.

Wpis ten nie mógł pozostać bez odpowiedzi samego zainteresowanego, czyli Marka Jakubiaka. "mam nadzieję, że potrafisz to udowodnić !" – odpisał Rzymkowskiemu. "Marek to przetnij spekulacje wszystkich i powiedź, że jesteś proliferem! Do tej pory najłagodniej określiłeś nas 'ortodoksami'" – odparł poseł Kukiz'15. Jakubiak jednak nie ustąpił i poprosił Rzymkowskiego, aby ten wskazał, kiedy i gdzie obrażał i atakował. "Nie zmieniaj tematu, zaczyna się robić nieprzyjemnie" – dodał.





Tej informacji Jakubiak się jednak nie doczekał. "Aha, no i pamiętaj o tych 30k co zalegasz za kampanie Warszawską. Pacta sunt servanda. Wszak jesteś najbogatszym posłem VIII kadencji, wiec to zobowiązuje" – odpisał tylko poseł Kukiz'15. "Tomek co się z Tobą dzieje?" – zapytał Jakubiak.