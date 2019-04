Biedroń: Czas rozdzielić państwo od Kościoła, średniowiecze się skończyło

W Warszawie odbyła się dziś konwencja partii Wiosna. Lider tego ugrupowania w swoim wystąpieniu - podobnie jak Grzegorz Schetyna - nawiązał do "piątki Kaczyńskiego". Biedroń przedstawił pięć punktów, w których jego zdaniem politycy PiS dopuścili się złamania prawa. Są to: wycinka Puszczy Białowieskiej, niepublikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, zerwanie międzynarodowych kontraktów, grożenie sędziom Sądu Najwyższego i przyjęcie ślubowania przez nielegalnie wybranych sędziów.

Czytaj także:

Schetyna: To jest prawdziwa "piątka Kaczyńskiego"

Robert Biedroń podkreślił, że najwyższy czas, aby Trybunał Stanu zaczął działać i spełniać rolę do której został powołany. – Panie prezesie Kaczyński, idziemy po Was! – mówił i dodawał: "Trybunał Stanu musi zacząć funkcjonować, my do tego doprowadzimy. Panie prezesie Kaczyński, jedno mogę panu obiecać. Żaden polityk już nigdy więcej, tak jak miało to miejsce zbyt często, nie będzie ingerował w pracę policji i sądów. Przestrzegamy prawa, wprowadzimy praworządną Polskę, przywrócimy ład konstytucyjny".

W wystąpieniu Biedronia tradycyjnie już nie zabrakło elementów uderzających w Kościół. – Czas rozdzielić państwo od Kościoła, średniowiecze się skończyło. Państwo nie jest od tego, żeby finansować fantazje biskupów. Zmienimy konkordat, koniec z finansowaniem Kościoła przez państwo. Koniec z unikaniem podatków, koniec z religią w szkołach – mówił.

Czytaj także:

"Ta sama ręka, ten sam człowiek i ten sam pomysł. Tylko sytuacja niebezpieczniejsza". Jerzy Karwelis o partii Biedronia