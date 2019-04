"Mucha mi się podoba". Marek Kondrat śpiewa dla posłanki PO

Nie od dziś aktorzy, piosenkarze, sportowcy i celebryci w okresie kampanii wyborczej wyrażają publicznie poparcie dla popieranych przez siebie kandydatów. W sobotę ukazało się nagranie, na którym znany z wielu przebojów disco-polo gwiazdor Zenek Martyniuk zachęca do pójścia na wybory do Parlamentu Europejskiego. Zaprasza do głosowania u boku... Tomasza Frankowskiego – słynnego piłkarza, który w marcu ogłosił start do PE z list Koalicji Europejskiej.

Teraz wsparciem aktora Marka Kondrata pochwaliła się Joanna Mucha z PO. Znany z roli m. in. w kultowym "Dniu świra" Kondrat okazał swoje wsparcie... śpiewając. – Głosuję, głosuję, głosuję na Muchę – śpiewa aktor. Nagranie zamieściła na Twitterze kandydatka do PE.