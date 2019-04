Agencja S&P utrzymuje stabilny rating Polski

Gwiazda disco-polo promuje udział w eurowyborach u boku Koalicji Europejskiej

Znany z wielu przebojów disco-polo gwiazdor Zenek Martyniuk zachęca do pójścia na wybory do Parlamentu Europejskiego. Zaprasza do głosowania u boku... Tomasza Frankowskiego – słynnego piłkarza, który w marcu ogłosił start do PE z list...