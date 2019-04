Andrzej Duda piecze babę wielkanocną. Cel jest szczytny

Dzięki twitterowemu profilowi "W Pałacu Prezydenckim" możemy zobaczyć kulisy funkcjonowania siedziby prezydenta Polski. Tym razem zamieszczono tam nagranie, na którym widać, jak prezydent Andrzej Duda wciela się w rolę kucharza. Miesza składniki i ręcznie wyrabia ciasto. Owocem pracy będzie tradycyjna drożdżowa baba. Wszystko to w szczytnym celu – prezydent zachęca, aby w tym szczególnym przedświątecznym czasie wesprzeć osoby potrzebujące poprzez Banki Żywności. Przygotowane przez Andrzeja Dudę wypieki zostaną przekazane do ośrodka, nad którym opiekę sprawuje Bank Żywności. Dary przekaże Pierwsza Dama.

"Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy. Zachęcamy Państwa do pieczenia i gotowania tradycyjnych potraw! Gorąco namawiamy tych, którzy chcą i mogą, aby swoimi kulinarnymi dziełami podzielili się z potrzebującymi. Zapraszamy do publikowania zdjęć ze swoich przygotowań" – czytamy na Twitterze. Jeśli ktoś ma ochotę, do przygotowania baby wielkanocnej może użyć przepisu sprawdzonego przez samego prezydenta.