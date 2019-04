Martyniuk popiera KE? Lider zespołu Akcent: Nie angażuję się w politykę

"W związku z wykorzystaniem na Fan Page Pana Tomasza Frankowskiego mojej wypowiedzi dementuję plotki i fałszywe interpretacje tego faktu: nie byłem i nie jestem związany z żadną partią polityczną, nie popieram żadnego komitetu wyborczego i nie angażuje się w politykę" – czytamy.

Martyniuk w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku zespołu Akcent zapewnia, że jest przede wszytskim muzykiem: "Moja muzyka jest dla wszystkich, ma łączyć, a nie dzielić. Jestem artystą, który śpiewa swoje piosenki, aby każdy mógł czerpać z nich radość. Proszę mnie nie kojarzyć i nie przypisywać do żadnej partii politycznej. Jestem tylko artystą. Moją intencją było zachęcenie wszystkich obywateli Polski do skorzystania z prawa do glosowania".

– Kochani, już 26 maja będą się odbywać wybory do europarlamentu, zapraszamy wszystkich serdecznie do głosowania – mówi Zenek Martyniuk w nagraniu opublikowanym na twitterze Tomasza Frankowskiego. Tuż obok niego stoi sam piłkarz, który w marcu ogłosił start do Parlamentu Europejskiego. Frankowski będzie kandydował z pierwszego miejsca na liście Koalicji Europejskiej w okręgu nr 3, obejmującym województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Gwiazda disco-polo promuje udział w eurowyborach u boku Koalicji Europejskiej