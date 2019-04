Siemoniak: Jeśli PO wygra wybory, 13. emerytura będzie wypłacana co roku

W piątek Senat przyjął rządowy projekt "Emerytura Plus". Decyzja należy teraz do prezydenta Andrzeja Dudy. Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 81 senatorów, jeden był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Dodatkowa emerytura, która zostanie wypłacona w maju, to jedna z propozycji zaprezentowanych w ramach tzw. Nowej Piątki PiS. Świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.Trzynastą emeryturę otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę. Wysokość świadczenia wynosi tyle, ile najniższa emerytura – 1100 zł brutto, czyli 888 zł netto. Świadczeń będzie wypłacone wraz z majową emeryturą lub rentą. Niektóre świadczenia rolnicze są wypłacane raz na kwartał i w takich przypadkach świadczeniobiorcy "Emeryturę plus" otrzymają w czerwcu.

Choć według opozycji to "kiełbasa wyborcza", politycy niemal jednogłośnie na etapie prac w parlamencie opowiedzieli się za projektem. Co więcej, PO zapowiada utrzymanie świadczenia. Wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak na antenie Polsat News stwierdził, że jeśli jego ugrupowanie wygra wybory to ta 13. emerytura będzie wypłacana co roku.

– Zapowiedzieliśmy to już trzy lata temu i nie zmieniamy zdania. Jeśli wygramy wybory, to nie pójdziemy w tę stronę, żeby komuś coś odbierać. Nie chcemy, żeby ludzie myśleli, że jeśli raz coś dostali od państwa, to w przyszłości ktoś im to odbierze – zapewnił Siemoniak.

