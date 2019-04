Zybertowicz: Timmermans jest opętany wizją lewackiego społeczeństwa

Frans Timmermans wziął udział w konwencji wyborczej Wiosny Roberta Biedronia. Jak mówił, Wiosna to siła "reprezentująca optymistyczną wizję Polski". – Dla mnie Wiosna jest jedną z tych sił, które reprezentują optymistyczną wizję Polski. Polski, w której wszyscy mają równe prawa. Polski będącej częścią europejskiej rodziny – powiedział wiceszef KE.

Polityk wykorzystał okazję, aby zaatakować nasz kraj: – Wszyscy jesteśmy członkami europejskiej wspólnoty, wszyscy mamy prawa. Ale też obowiązki: przestrzegać praworządności i artykułu 2. Traktatu.

Według prof. Andrzeja Zybertowicz, Timmermans " jest opętany ideologiczną wizją lewackiego społeczeństwa, którą chciałby zaaplikować w Polsce". – W swoim kraju nie ma większego poparcia, ale wstrzelił się w pewien nurt ideologiczny, żywy w UE. Ten nurt posługuje się hipokryzją w stosunku do Polski. (…) Cały ogień jest skierowany na Polskę, bo sprzeciwia się wizji sztucznego przyspieszania integracji europejskiej bez poszanowania. Obecność Timmermansa pokazuje, że wykorzystuje się każdy wewnętrzny problem do prowadzenia polityki międzynarodowej. Timmermans nie jest politykiem. On jest unijnym urzędnikiem. A urzędnikom nie wolno ingerować w wewnętrzną politykę – stwierdził doradca prezydenta Andrzeja Dudy na antenie TVP.

