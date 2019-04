"Na Krowę+ i Świnię+ rząd ma". Rusin o strajku nauczycieli

Szewczak: Ten, kto chce wspólnej waluty, źle życzy Polsce

Przyjęcie euro to nie tylko drożyzna. To także wyzbycie się rezerw walutowych i złota, które znajdą się w banku we Frankfurcie – mówi portalowi DoRzeczy.pl Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący sejmowej komisji finansów publicznych.