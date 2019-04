Nowe informacje ws. pożaru w escape roomie. Właściciel nie chce opuścić aresztu

Po tragicznym zdarzeniu do aresztu trafił Miłosz S., właścicel escape roomu. 28-latek został zatrzymany 5 stycznia. 7 stycznia zapadła decyzja o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Mężczyzna jest podejrzany o umyślne stworzenie niebezpieczeństwa wybuchu pożaru w escape roomie i nieumyślne doprowadzenie do śmierci pięciu 15-letnich dziewcząt. Grozi mu za to 8 lat więzienia.

Obrońcy uważają jednak, że nie ma przesłanek, by pozostawał on w areszcie. Tymczasem sam zatrzymany nie chce opuścić aresztu. 28-latek zażądał od swoich obrońców, by ci nie składali skargi na przedłużenie aresztu o kolejne 3 miesiące.

– Nie złożyliśmy skargi na postanowienie sądu na wyraźne żądanie klienta. To sytuacja dla niego bardzo ciężka i on w swoim przeświadczeniu ma konieczność jeszcze takiego odosobnienia. To nie jest kwestia tego, czy on się na to godzi czy nie. Jemu pod opieką psychologiczną i księdza, który do niego przychodzi, jest psychicznie lepiej – mówi obrońca Miłosza S. mecenas Wiesław Breliński.

