Raczek: Jeden z braci Kaczyńskich nie otrzymał promocji do klasy maturalnej

Kilka dni temu aktor Maciej Stuhr opublikował na Facebooku list do Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy. Jednak to nie on jest autorem listy, ale nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, w którym uczyła żona prezydenta. Obecnie trwa tam strajk. "Dziś moi dawni nauczyciele, byli koledzy i przyjaciele Agaty Dudy, przesłali mi list do niej z prośbą o udostępnienie. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Tym razem dosłownej..." – zaznacza aktor. W liście przedstawiono postulat konieczności podwyżki płac nauczycieli. Jednak przede wszystkim, zawarto tam apel do Pierwszej Damy, aby zabrała głos ws. strajku.

"Czujemy wstyd i upokorzenie, będąc zmuszonymi do tłumaczenia się, w jaki sposób traktujesz całe środowisko nauczycielskie, a między innymi nas, swoje koleżanki i kolegów, wyrażając milczeniem aprobatę dla destrukcyjnych działań i przekłamań rządu, w obliczu największego powojennego kryzysu edukacji. Jesteśmy zbulwersowani sposobem, w jaki degradowany jest cały system szkolnictwa, tak ciężko wypracowany przez ostatnie dekady. Czy naprawdę nie czujesz potrzeby zabrania głosu w naszej obronie i przeciwstawienia się medialnej fali nienawiści uderzającej w godność zawodu nauczyciela? Jako wieloletnia nauczycielka doskonale znasz realia szkolne, wiesz ile czasu i pracy należy poświęcić, aby być dobrym nauczycielem i sprostać oczekiwaniom uczniów i rodziców. Pamiętamy doskonale, że mając w sercu dobro szkoły umiałaś zajmować stanowisko w rozwiązywaniu problemów i bronić go rzeczowymi argumentami" – czytamy.

Do tej sprawy nawiązał Tomasz Raczek. Twierdzi, że jeden z braci Kaczyńskich miał w liceum problemy z językiem polskim. "Rozumiem Macieja Stuhra, że staje po stronie swoich nauczycieli ze szkoły, którą skończył on i pan prezydent a pani prezydentowa w nim uczyła. Sam chciałbym zrobić to samo bo z kolei do mojego liceum na warszawskim Żoliborzu chodzili bracia Kaczyńscy. Kłopot w tym, że go nie ukończyli, bo jeden z nich nie otrzymał promocji do klasy maturalnej z języka polskiego. Domyślam się, że pozostał mu uraz" – czytamy na Facebooku krytyka.

