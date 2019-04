Korwin-Mikke: To większe przestępstwo niż pochwalanie rabunku i kradzieży

We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych lider partii KORWiN podkreślił, że dobrobyt nie pochodzi z dotacji i zasiłków socjalnych, ale z ciężkiej i uczciwej pracy. Korwin-Mikke wskazuje, że to kapitalizm daje bogactwo a nie socjalizm. Dodał przy tym, że nawet gdyby było odwrotnie, i tak należałoby popierać kapitalizm ze względu na uczciwość tego systemu „Kto nie chce pracować, niech też i nie je”.

"Socjalizm jest niemoralny. Dawanie czegokolwiek za darmo jest demoralizujące. A więc zgubne dla narodu. Głoszenie socjalizmu jest przestępstwem większym i groźniejszym, niż pochwalanie rabunku i kradzieży!" – pisze polityk i dodaje: "Dziś dziesięciu słabeuszy trzyma za nogi jednego orła i nie pozwala mu wlecieć, otóż na tym właśnie polega socjalizm! Człowiek chce coś zrobić, a tu na karku siedzą mu PIP, Sanepid, dwa urzędy podatkowe i coś tam jeszcze; a on nie może wzlecieć! To jest program prawicy: otworzyć okno żeby oni mogli wzlecieć! O to chodzi żeby pozwolić ludziom latać! Żeby ludziom pozwolić działać!".