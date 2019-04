"Spory pomiędzy dorosłymi odkładamy na bok". Premier apeluje do nauczycieli

Premier Mateusz Morawiecki rozpoczyna dziś dwudniową wizytę w Brukseli. Spotka się tam z komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Philem Hoganem i wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičowem. W planach wizyty jest również rozmowa z Komisarzem ds. budżetu i zasobów ludzkich Güntherem Oettingerem. Szef polskiego rządu weźmie także udział w w ceremonii podpisania umowy o dofinansowanie projektu Baltic Pipe z funduszu CEF.

Przed wylotem do Brukseli premier skierował kilka słów do strajkujących od poniedziałku nauczycieli. – Chcę bardzo gorąco poprosić nauczycieli o to, żeby jutro, we wtorek i w środę egzaminy końcowe w szkołach podstawowych odbyły się bez żadnych zakłóceń. Powinniśmy mieć taką wspólna zasadę, że tam, gdzie chodzi o dobro młodzieży i uczniów, to spory pomiędzy dorosłymi odkładamy na bok. Nie może tak być, że nasze spory zaburzają spokój egzaminów. Chciałbym też zaapelować o to, żeby na te zbliżające się święta, Wielki Tydzień może zawiesić ten protest, jeśli się nie uda go zakończyć, chociaż właśnie wstrzymać go na ten czas, a tak jak obiecałem wcześniej, kilka dni temu, zaraz po świętach chcemy ruszyć z inicjatywą okrągłego stołu – mówił Mateusz Morawiecki.

– Dziękuję związkom i nauczycielom, że pozytywnie odpowiedzieli na nasze zaproszenie. To ogromny krok naprzód – ocenił. – Chciałbym do okrągłego stołu zaprosić nie tylko pedagogów i nauczycieli, ale też rodziców, żeby mieli wpływ na to, jak będzie wyglądała edukacja ich dzieci – dodał premier.

Czytaj także:

"Wyciągamy rękę do protestujących". Premier proponuje środowiskom oświatowym "okrągły stół"Czytaj także:

Aktorka nie wytrzymała. Mocne słowa o strajku nauczycieli