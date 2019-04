Niecodzienny widok polityków PiS i PO. "Znak pokoju wymieniony"

Dziś Niedziela Palmowa. Dzień ten czczony jest w Kościele katolickim jako pamiątka przybycia Jezusa do Jerozolimy na Święto Paschy. Tego dnia wierni przynoszą do kościoła palmy – symbol odradzającego się życia. Okazuje się, że świąteczna atmosfera udzieliła się także politykom. Do nieplanowanego spotkania doszło dziś na stołecznym Targówku, gdzie "wpadli na siebie" poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki i europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki.

"Niespodzianka w Warszawie,na Targówku,w Parku Wiecha. Ja z barankiem,a poseł Andrzej Halickim(PO) z baziami. Znak pokoju wymieniony,a zacięta rywalizacja warszawskich „dwójek” na listach PiS i KE do europarlamentu trwa i trwać będzie" – napisał na Twitterze Ryszard Czarnecki.





Do spotkania odniósł się także Andrzej Halicki. "Świąteczne życzenia ze znakiem pokoju" – napisał polityk Platformy Obywatelskiej.