Mieszkowski: Faszyzm wpełza do Polski. PiS już nie ukrywa swoich intencji

"Faszyzm wpełza do Polski. PiS już nie ukrywa swoich intencji. Wypowiedzi senatora Biereckiego i posłanki Kruk tylko to potwierdzają. Trzeba iść na wybory i zatrzymać tę brunatną, nacjonalistyczną falę, którą uruchomił Kaczyński" – napisał poseł Nowoczesnej.

Wpis Krzysztofa Mieszkowskiego nawiązuje m.in. do wypowiedzi senatora Grzegorza Biereckiego, jaka padła podczas uroczystości związanej z rocznicą katastrofy smoleńskiej. – Nie ustaniemy, aż nie doprowadzimy do pełnego oczyszczenia Polski z ludzi, którzy nie są godni należeć do naszej wspólnoty narodowej – powiedział Bierecki. Kolegę z PiS skrytykował nawet Joachim Brudziński. Minister stwierdził: "Wypowiedź, głupia i nieodpowiedzialna, dająca paliwo naszym oponentom, mam nadzieję, że będzie refleksja i słowo przepraszam" – napisał szef MSWiA na Twitterze.

Sam Bierecki początkowo nie miał zamiaru przepraszać, ale ostatecznie zmienił zdanie.