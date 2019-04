"Rz": Trump pierwszego września w Polsce? Ważna decyzja ws. amerykańskich baz

"Rokowania między Warszawą i Waszyngtonem nabierają tempa" – czytamy w "Rzeczpospolitej". Gazeta twierdzi, że Amerykanie rozważają zaproszenie Andrzeja Dudy do Białego Domu w połowie czerwca.

Prezydenci USA i Polski mieliby podczas tej wizyty jeszcze raz podjąć temat amerykańskich baz wojskowych w Polsce. Jeżeli przywódcy dojdą do porozumienia, Donald Trump prawdopodobnie ogłosi budowę amerykańskich baz wojskowych na terenie Polski.

Ta decyzja zostanie zapewne ogłoszona podczas uroczystości związanych z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej. "Rz" dla potwierdzenia swoich informacji dodaje, że opiera je na trzech niezależnych od siebie źródłach.

Zniesienie wiz?

Pałac Prezydencki podchodzi jednak ostrożnie do tych rewelacji. "Prezydent Duda poleci w czerwcu do USA. Jednak to Biały Dom ogłasza kalendarz zajęć Donalda Trumpa i robi to z niewielkim wyprzedzeniem" – przekazał w rozmowie z gazetą szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Dziennik przekonuje, że prezydent USA podczas swojej wrześniowej wizyty mógłby również ogłosić zniesienie wiz dla Polaków, jak również ważne projekty gospodarcze.

