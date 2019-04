"Nikt nie chce popełniać samobójstwa". Miller w szczerych słowach o euro

Miller był dzisiaj gościem radia Tok FM, gdzie stwierdził, że przez lata politycy nic nie zrobili, aby przybliżyć Polakom sprawę Euro. Jego zdaniem ten, kto dzisiaj głośno powie, że chce wprowadzenia unijnej waluty, skaże się na niebyt polityczny.

– Nikt nie chce popełniać samobójstwa [podejmując temat euro - red.]. Bardzo boleję, że od 2004 roku ugrupowania, które rządziły, nie zrobiły nic, żeby wyjaśnić Polakom ideę strefy wspólnej waluty – mówił były premier.

Spór wokół Broniarza

Leszek Miller stanął również po stronie szefa ZNP Sławomira Broniarza, twierdząc, że rządzący chcą z niego zrobić "wroga publicznego numer jeden".

– Widzę, że obóz rządzący chce zrobić z pana Broniarza wroga publicznego numer jeden. A przecież to nie jest strajk Broniarza. To jest strajk tysięcy nauczycieli, którzy słusznie, obserwując jak rząd szasta pieniędzmi na prawo i lewo, pytają się, dlaczego te pieniądze nie trafiają do nich – przekonywał kandydat Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiej.