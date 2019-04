Braun: Polska nie wstała z kolan, Polska zmienia klęczniki

– Rok nie minął jeszcze jak dwóch eurodeputowanych - czcigodny pan Poręba z panem prof. Legutką w willi Mosadu licytowali w dół sprawę polską kapitulując, czy też negocjując warunki kapitulacji ws. zmiany ustawy o IPN. Wtedy przynajmniej sprawa oscylowała na poziomie premierów obu państw - państwa położonego w Palestynie i państwa polskiego. Zawsze waham się czy mam używać tego słowa w tych przypadkach – zaczął swoją konferencję w Sejmie Braun.

– Otóż teraz już nie na poziomie premierów, nawet nie na poziomie ministrów spraw zagranicznych, ale na skutek skierowania korespondencji do naszej placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie, korespondencji sygnowanej przez niższego rangą urzędnika amerykańskiego departamentu stanu zaplanowana ekshumacja, prace badawcze na terenie dawnego niemieckiego narodowo-socjalistycznego obozu zagłady w Treblince - nie odbędzie się – dodawał. – Nikt nie kryje związku tej decyzji z wyrażonym w tak niewyszukany sposób grymasem dyplomatycznym, bo powtarzam - to nie była żadna nota, żadne ultymatywne żądanie, to było bezczelne zapytanie (...).Jesteśmy na takim właśnie poziomie. Polska nie wstała z kolan, Polska zmienia klęczniki. Jest tylko wahanie na którym z klęczników spędzają więcej czasu mężowie i żony stanu państwa postPZPRowskiego w dobie dobrej zmiany – podkreślał Grzegorz Braun.

Odwołanie ekshumacji

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Prokuratura Krajowa poinformowała, że zaplanowana na dni od 15 do 30 kwietnia 2019 r. ekshumacja polskich ofiar niemieckiego niewolniczego Obozu Pracy dla Polaków w Treblince I nie odbędzie się. Oficjalnym powodem podjęcia takiej decyzji jest fakt, że "zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z 1 grudnia 2001 r. ekshumacje zwłok i szczątków ludzkich są dopuszczalne do 15 kwietnia", a „zaplanowanych czynności procesowych nie da się przeprowadzić do tej daty”.

Jak jednak informował wcześniej serwis Onet.pl, sprawą planowanych ekshumacji bardzo szybko zainteresowali się Amerykanie. Chodzi o to, że wśród szczątków mogą znajdować się nie tylko polskie, ale i żydowskie ofiary niemieckich zbrodni. Zgodnie z tradycją żydowską zwłoki są nienaruszalne, więc nie należy przeprowadzać ich ekshumacji. W środę Matthew G. Boyse z Biura Stosunków z Europą Departamentu Stanu napisał do polskiego ambasadora Piotra Wilczka oraz jego zastępcy Pawła Kotowskiego następującą wiadomość: "Nasza ambasada w Warszawie dowiaduje się, że Instytut Pamięci Narodowej zacznie w poniedziałek ekshumację masowych grobów w Treblince I. Jeśli tak rzeczywiście jest, to - z czego niewątpliwie zdajecie sobie sprawę - wywoła to poważne obawy natury religijnej (w oryginale: „significant religious concerns” - red.) dotyczące jakichkolwiek planowanych ekshumacji obejmujących miejsca pochówku żydowskich ofiar Holokaustu. Czy bylibyście w stanie wyjaśnić, jakie IPN ma plany na te ekshumacje? Mamy nadzieję, że jakiekolwiek ekshumacje będą przeprowadzone tylko pod warunkiem odpowiednio wcześniej przeprowadzonych konsultacji ze środowiskami żydowskimi w Polsce".