Zmiany w "piątce Kaczyńskiego". Zerowy PIT tylko dla niektórych?

Zerowy podatek PIT dla młodych ma wejść w życie od 1 października. Skorzystają z niego osoby maksymalnie do 26. roku życia pracujące na etacie. Projekt nie obejmuje osób na samozatrudnieniu albo umowach śmieciowych. Zerowy podatek od osób fizycznych ma przysługiwać tylko tym, którzy osiągają rocznie dochód do kwoty 43 tysięcy. Za wyższe zarobki trzeba będzie płacić regularny podatek.

Zmiany pojawią się także w projekcie obniżki podatku PIT z 18 proc. do 17 proc. Pierwotnie miało to dotyczyć wszystkich, nie tylko młodych osób. Ministerstwo Finansów chce zamienić dzisiejsze dwie stawki tego podatku na trzy stawki. Po zmianach stawki będą się prezentowały następująco: przy zarobkach do 43 tysięcy złotych rocznie zapłacimy od nowego roku 17 proc. Za dochód od 43 do 85 tysięcy rocznie – 18 proc. Za wyższy dochód roczny niż 85 tys. – zapłacimy 32 proc.

Projekt zmniejszenia PIT do 17 proc., redukcja klina podatkowego i zerowy PIT dla pracowników poniżej 26. roku życia trafią do konsultacji zewnętrznych najpóźniej w ciągu dwóch tygodni – powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska. – W zasadzie jesteśmy gotowi z legislacją. (…). Projekt jest gotowy do wypuszczenia do konsultacji zewnętrznych. Myślę, że nastąpi to w ciągu najpóźniej dwóch tygodni – oceniła szefowa resortu. Dodaje także, że wszystkie trzy elementy – zerowy PIT dla młodych, wyższe koszty uzyskania przychodu i redukcję stawki PIT z 18 do 17 proc. ministerstwo chce zawrzeć w jednej nowelizacji.